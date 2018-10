Radio-Canada offre ses livres

La Société Radio-Canada lance un appel d’intérêt pour les 21 133 livres de son centre de documentation et les 100 00 périodiques qu’elle a accumulés depuis 1906. Le diffuseur souhaite que ces livres et magazines aient une deuxième vie utile et offre ses collections en dons aux institutions intéressées. La Société souhaite favoriser au premier plan les maisons d’enseignement et les bibliothèques, mais se garde le droit de donner ses collections à qui elle veut. Déjà, les quatre bibliothécaires du centre de documentation de Radio-Canada ont sélectionné mille titres qu’ils souhaitaient conserver dans le plus petit centre de documentation qui survivra au déménagement de la SRC. Bibliothèque et Archives nationales du Québec a quant à elle sélectionné 500 titres de contenu canadien. Pour l’instant, les livres ne sont pas offerts au grand public. Radio-Canada procédera prochainement à un appel d’intérêt au sujet de sa collection de disques vinyles.