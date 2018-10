Banksy voulait déchiqueter le tableau en entier

Photo: Pierre Koukjian via AP

Une nouvelle vidéo mise en ligne par Banksy révèle que le déchiquetage partiel de son oeuvre Girl With Balloon (La fille au ballon) lors d’une vente aux enchères à Londres n’était pas intentionnel, et que le tableau aurait dû être entièrement réduit en lambeaux. La vidéo montre le célèbre artiste anonyme construisant le mécanisme de déchiquetage dans un cadre fleuri et appuyant sur un bouton dans une boîte noire pour activer la destruction chez Sotheby’s, à Londres, plus tôt ce mois-ci. L’acte a choqué la foule, mais l’adjudicataire, un collectionneur européen, a décidé de quand même l’acheter pour 1,4 million $US, selon la maison de vente aux enchères.