Cinq festivals crient à l’aide

Photo: André-Olivier Lyra

Cinq festivals, le Festival d’été de Québec, le Carnaval de Québec, les Fêtes de la Nouvelle-France, les Grands Feux Loto-Québec et le Comedi-Ha ! Fest, réclament la création d’« un meilleur environnement d’affaires ». Pour y parvenir, le groupe demande à Ottawa de suivre le plan soumis par Festivals et événements majeurs Canada (FAME) et le Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI). Le document propose d’aider les festivals à payer la facture toujours plus élevée liée à la sécurité, de soutenir la croissance et la compétitivité internationale des festivals par l’entremise d’un programme spécifique et de miser sur la création en haussant les budgets alloués aux festivals. Dans un communiqué, la directrice du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond, a mentionné qu’il « serait dans l’intérêt de tous d’agir rapidement ». Un investissement supplémentaire du gouvernement canadien « se traduirait certainement par des retombées économiques et touristiques encore plus importantes [et par] un retour fiscal au moins équivalent », a-t-elle ajouté.