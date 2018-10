Ottawa vient en aide aux médias communautaires

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa a annoncé jeudi une enveloppe de 4,5 millions de dollars sur cinq ans destinés aux médias communautaires francophones et anglophones — radios et journaux confondus — en situation minoritaire au pays, permettant d’y créer 100 stages d’ici 2023. Par ailleurs, 10 millions sur cinq ans seront injectés dans le Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires, a fait savoir en point de presse la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly. Ces sommes s’inscrivent dans le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023. Ottawa accède ainsi à une demande du milieu pour assurer leur pérennité. Une soixantaine de stages ont déjà été financés par le gouvernement Trudeau en vertu d’un accord conclu avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française.