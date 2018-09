Un départ causé par Jian Gomeshi?

Toronto — L’éditeur de la New York Review of Books quitte la prestigieuse publication littéraire au milieu de la controverse entourant la publication d’un essai personnel de l’animateur de radio déchu Jian Ghomeshi. Un employé du magazine a confirmé que Ian Buruma n’est plus rédacteur à la publication. On ne sait pas si ce départ est lié à la décision de publier l’article de l’ancien animateur de CBC qui a provoqué de fortes réactions, certains ayant estimé qu’il n’aurait pas dû bénéficier d’une visibilité aussi prestigieuse. Jian Ghomeshi a été acquitté en mars 2016 de quatre chefs d’agression sexuelle et d’un chef d’avoir tenté d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une personne, des accusation impliquant trois plaignantes.