Le 7e art compte une nouvelle salle à Montréal

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Une nouvelle salle de cinéma indépendante a ouvert ses portes lundi à Montréal, en plein coeur du Mile End. Le Cinéma moderne est né de l’initiative d’Alexandre Domingue et de Roxanne Sayegh (sur scène sur notre photo). Doté de 54 places, le cinéma proposera une programmation qui change de l’ordinaire : les films resteront à l’affiche sur une plus longue période et l’offre sera diversifiée chaque semaine. La majorité des projections seront d’ailleurs des oeuvres en primeur ou inédites.