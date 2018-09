L’essai de Jian Ghomeshi fait réagir

Toronto — L’ancienne vedette de la radio Jian Ghomeshi a rédigé un essai dans la New York Review of Books qui a suscité vendredi des réactions indignées. De nombreux internautes se sont demandé pourquoi on lui avait offert une tribune aussi prestigieuse. L’animateur déchu a été acquitté en mars 2016 de quatre chefs d’agression sexuelle. Dans l’article intitulé « Reflections from a Hashtag », M. Ghomeshi révèle qu’il a eu des idées suicidaires à la suite des allégations. « Je suis devenu un hashtag. Une de mes amies pense que je devrais obtenir une reconnaissance publique en tant que pionnier de #MoiAussi », écrit-il.