Les flâneurs

Exercice de style

La mer Méditerranée, un magot en or massif, une bande de lascars en fuite, une artiste solitaire et une île isolée : tels sont les ingrédients de Laissez bronzer les cadavres. Coréalisé par Hélène Cattet et Bruno Forzani (les superbes Amer et La couleur étrange des larmes de ton corps), ce troisième long les voit s’éloigner du giallo horrifique au profit du poliziottesco, ou néo-polar italien, accents westerns et psychédéliques en prime. Niché mais virtuose. Au Cinéma du Parc du 21 au 23 septembre.