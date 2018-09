Les flâneurs

Scintillants livres d’heures

On les acquérait comme on achète des parures. Ils scintillent d’ailleurs comme des bijoux. Finement enluminés, les livres d’heures, ces livres de prières privées issus du Moyen Âge et de la Renaissance, sont des œuvres d’art. L’exposition Resplendissantes enluminures. Livres d’heures des XIIIe et XVIe siècles dans les collections du Québec, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal, en présente une sélection, enfin tirée de l’oubli. Sur les pages anciennes, en marge des prières, les scènes bibliques y côtoient les représentations ludiques, les bêtes fantastiques et les manifestations grotesques, tracées avec soin par d’éminents artistes d’époque.