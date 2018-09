Un nouveau fonds pour le journalisme international

Le Fonds québécois en journalisme international, financé par des donateurs indépendants, vient d’être créé pour permettre à des journalistes de faire des reportages à l’étranger. Ce fonds, de 75 000 $ pour l’année qui vient, est financé par neuf donateurs, privés et parapublics. Une clause d’indépendance complète, quant à l’octroi des bourses et à la réalisation des reportages, a cependant été signée avec chacun d’entre eux. Le jury, composé cette année des journalistes Michèle Ouimet, Michel Cormier et Philippe Sauvagnargues, étudiera les premières candidatures en octobre prochain.