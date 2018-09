Rythmopolis, au rythme de la ville

Musique et technologie feront vibrer pendant trois jours le Quartier des spectacles de Montréal à l’occasion du Rythmopolis, qui a débuté jeudi. Il s’agit d’un nouvel événement consacré à l’art numérique qui se veut une expérience multisensorielle, immersive et participative. Au programme, une foule d’activités gratuites — spectacles, ateliers, une exposition au Gesù et une conférence — mêleront musiques nouvelles, percussions, danse et nouvelles technologies. L’ensemble à percussions Sixtrum pilotera chaque soir un concert composé de huit tableaux imaginés par huit compositeurs, dont Jean Piché, précurseur notoire en musique contemporaine. Ce grand rassemblement sera l’occasion de souligner les dix ans du groupe Le Vivier, diffuseur reconnu de musiques nouvelles qui lancera à cette occasion sa nouvelle programmation pour 2018-2019.