Procédure judiciaire contre Éric Salvail

Le producteur et ancien animateur Éric Salvail fait face à une action en justice de plus 720 000 $. Déposée il y a quelques semaines par une centaine d’ex-employés de l’émission En mode Salvail, la procédure est menée par l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS). Le grief concernerait des ruptures de contrat et des salaires impayés, a expliqué la conseillère à la direction de l’AQTIS, Catherine Escojido sans toutefois entrer dans les détails. Rappelons qu’en octobre 2017, l’ancien animateur s’est retrouvé sur la sellette, alors que des allégations d’inconduites sexuelles ont été déposées contre lui. Allégations qui auront finalement eu raison du producteur québécois qui a alors annoncé la suspension de sa carrière. Son émission En mode Salvail, diffusée sur les ondes de V, a, elle aussi, été aussitôt retirée de la grille horaire. C’est cette annulation qui aurait mis fin aux contrats de travail des employés derrière la procédure.