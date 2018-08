Une étoile pour «Un coin du ciel»

Photo: ICI Radio-Canada

Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC) salue le travail du pionnier du country Marcel Martel. Sa chanson Un coin du ciel sera intronisée et interprétée par sa fille, Renée, en ouverture de la 51e édition du Festival western de St-Tite. « C’est la première chanson que j’ai chantée sur scène, quand j’avais cinq ans, et je l’ai chantée avec mon père. C’est une chanson qui est fétiche pour moi. Si mon père était là aujourd’hui, ce serait un des plus beaux moments de sa vie. Je le prends avec fierté, mais les honneurs lui reviennent à lui », raconte Renée Martel, qui la chantera le 7 septembre au Country Club Desjardins. Écrite et enregistrée en 1952, la ballade a connu plusieurs reprises.