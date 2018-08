Une Française à la tête du Festival de Locarno

Photo: Festival Entrevues CC

La Française Lili Hinstin a été nommée vendredi directrice du Festival du film de Locarno, dans le sud de la Suisse, a annoncé le conseil d’administration du festival dans un communiqué. L’actuelle directrice du festival international du film Entrevues Belfort succédera le 1er décembre à l’Italien Carlo Chatrian, nommé à la direction artistique de la Berlinale, le festival du film de Berlin. « Je suis très heureuse d’avoir été nommée à la tête de la direction artistique du Locarno Festival, a déclaré Lili Hinstin, citée dans le communiqué. C’est un honneur, car le festival est devenu, au fil des ans, un lieu fondamental de la cinéphilie mondiale. » Née à Paris en 1977, Lili Hinstin est diplômée en langues, littérature et civilisation étrangères (option philosophie) des Universités de Paris et de Padoue. Elle a fondé la société de production Les Films du Saut du Tigre et a été responsable des activités cinématographiques de la Villa Médicis, l’Académie de France à Rome de 2005 à 2009, et adjointe à la direction artistique de Cinéma du Réel au Centre Pompidou de Paris de 2011 à 2013. Elle dirigeait le festival Entrevues Belfort depuis 2013. La 72e édition du Festival de Locarno se tiendra du 7 au 17 août 2019.