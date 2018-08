Les géants de la techno s’allient contre la désinformation

Les géants américains du secteur de la technologie, dont Facebook, Google, Twitter et Microsoft, se sont rencontrés vendredi pour tenter de coordonner leur lutte contre les campagnes de désinformation lancées à l’étranger, affirme le site d’informations BuzzFeed. Cette réunion est à l’initiative de la personne responsable de la cybersécurité chez Twitter, Nathaniel Gleicher, et devait se tenir au siège de l’entreprise à San Francisco, selon un courriel consulté par le média. « Comme discuté avec plusieurs d’entre vous au cours des dernières semaines, nous tentons d’organiser une discussion dans l’ensemble du secteur sur les opérations de manipulation de l’information, sur la protection des élections, et sur les mesures que nous prenons tous à ce sujet », écrit M. Gleicher dans ce courriel cité par BuzzFeed. Twitter n’a pas souhaité commenter cette information ; Facebook et Google n’avaient pas répondu aux sollicitations de l’AFP. Les géants américains de la technologie multiplient les efforts pour tenter de freiner les tentatives de manipulation de l’opinion publique à l’approche des élections législatives américaines. Google, Facebook, Twitter et Microsoft ont ainsi annoncé cette semaine avoir fermé des centaines de comptes, pages ou chaînes YouTube impliqués selon eux dans des actions coordonnées de désinformation et lancées depuis la Russie et l’Iran.