Les flâneurs

Je t’aime, moi non plus

Radiographie d’un amour qui n’en peut plus de mourir, Dans le champ amoureux de la dramaturge et comédienne Catherine Chabot met crûment le doigt sur ce « point du sternum qui brûle et réjouit à la fois ». La pièce qui paraît ces jours-ci chez Atelier 10 vibre d’une énergie noire, celle d’un muscle involontaire paradoxalement animé d’un puissant désir de révélation amoureuse. Spinoza, Luchini, Barthes et même Sade traversent ce champ de bataille où verbe et corps croisent le fer sans faire de quartiers. À lire maintenant ou à voir alors que la production reprendra l’affiche à l’Espace libre du 25 septembre au 6 octobre.