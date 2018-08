À mettre au calendrier: la danse en force à l’Usine C

L’Usine C propose une prochaine saison axée sur la danse, accueillant à nouveau la rock’n’roll Lisbeth Gruwez, qui dansera cette fois sur Bob Dylan (7 et 8 novembre), reprenant aussi du répertoire de Louise Lecavalier (Mille batailles et So Blue, 9 au 13 octobre) et de Marie Chouinard (24 préludes de Chopin et Henri Michaux, 4 au 8 décembre). Actoral18, festival biennal pluridisciplinaire de paroles, met à l’affiche, entre autres, Dave St-Pierre, Hubert Colas, Genevièveet Matthieu et Miet Warlop (du 23 octobre au 3 novembre). Côté théâtre, notons Angela Konrad et Golgotha Picnic, première adaptation au Québec du confrontant Rodrigo Garcia (du 18 au 29 septembre). Toute la programmation à: usine-c.com.