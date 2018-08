Bell Média signe une nouvelle entente de diffusion avec Vice Media

Photo: Ryan Remiorz Archives La Presse canadienne

Toronto — Bell Média a signé une nouvelle entente à long terme qui lui permettra de devenir le diffuseur canadien exclusif des nouvelles émissions du réseau américain Viceland de Vice Media. Les émissions seront diffusées à l’automne sur plusieurs plateformes de Bell Média, y compris CraveTV, ont indiqué les deux sociétés. La diffusion des nouvelles émissions de Vice à la télévision aura exclusivement lieu sur les chaînes de Bell Média, qui a aussi acquis les droits de plus de 650 heures de programmation de la librairie de Vice. Les sociétés ont refusé de fournir plus de détails sur l’entente, y compris ses conditions financières ou sa durée. L’accord fait suite à un partenariat de trois ans entre Rogers Media et Vice, qui a pris fin en mars et qui a permis aux deux producteurs de produire du contenu original par l’intermédiaire de Vice Studio Canada.