Les flâneurs

Papa a encore et toujours raison

Le regard affectueux et un brin malicieux que porte le bédéiste Guy Delisle sur la paternité ne prend pas de rides. On plonge dans le tome 4 de son Guide du mauvais père tout fraîchement sorti des presses avec le même plaisir ému. Il y a sous les farces et les traits d’esprit de l’auteur des Chroniques birmanes et de S’enfuir, récit d’un otage une vérité qui rappelle de manière remarquable celle régissant nos rapports complexes à la parentalité. On rit, on rougit, on se console. Dans l’ordre et dans le désordre. Le tout emballé avec une tendresse qui prend des proportions inégalées en finale. Touchée.