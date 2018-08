Une première série de fiction en balado au Québec

Très populaire à l’étranger, la série de fiction en balado fera ses débuts dès septembre au Québec, alors qu’Ici Radio-Canada Première lancera Cavale, une toute nouvelle série audio en français.



Réalisé par Michel Montreuil, le projet a été scénarisé par l’auteur et chroniqueur Samuel Archibald et son acolyte William S. Messier, avec qui il écrit déjà la websérie Terreur 404 disponible sur ICI Tou.tv.



Le balado, qui prendra la forme d’un « roadtrip surprenant », mettra en scène Gildor Roy, Catherine Brunet et Pascale Bussières, pour ne nommer que ceux-là.