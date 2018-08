La chanteuse Aretha Franklin est «gravement malade»

Photo: Dimitrios Kambouris Archives Getty Images / AFP

Detroit — La chanteuse afro-américaine Aretha Franklin est dans un état grave et reçoit des soins palliatifs, a-t-on appris lundi alors que les prières affluaient pour la « reine de la soul ». La chanteuse de 76 ans, interprète de grands succès comme Respect, est « gravement malade à Detroit, ville située dans le nord des États-Unis. Sa famille demande au public de prier et de respecter son intimité », a d’abord rapporté le journaliste Roger Friedman, un ami de la famille, sur son site Showbiz 411. Selon le journal local Detroit News, qui cite plusieurs sources proches de la chanteuse, dont son ami l’animateur radio Tom Joyner, cela fait une semaine qu’elle reçoit des soins palliatifs. Aretha Franklin, à qui un cancer a été diagnostiqué en 2010, a chanté pour la dernière fois en novembre 2017 au profit de la fondation d’Elton John contre le sida. Au printemps dernier, elle avait annulé une série de concerts pour des raisons de santé. Au cours de sa longue carrière, elle a remporté 18 Grammy, les récompenses musicales les plus prestigieuses.