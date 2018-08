BAnQ sommée de ne pas utiliser de briseurs de grève

Photo: Guillaume Levasseur Archives Le Devoir

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a conclu que Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) avait utilisé deux cadres comme briseurs de grève lors du débrayage tenu le 3 juillet dernier. Le TAT répondait ainsi à la plainte du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Le syndicat dénonçait le travail ce jour-là de deux cadres, qui ont prodigué des services aux usagers habituellement exécutés par des bibliothécaires. Ces cadres ont été embauchés après le 31 mars 2015, date marquant le début de la phase de négociation du personnel professionnel et la fin de la dernière convention collective des professionnels de BAnQ. Le SPGQ a rappelé également que les professionnels de BAnQ seraient en grève le mardi 14 août.