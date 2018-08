Sorties week-end

Un autre Soir

Petit festival est devenu grand. Après une édition inédite sur l’avenue du Mont-Royal en juin, Soir revient avec son rassemblement culturel dans la rue Beaubien, grand ouvroir de scènes alternatives à des artistes émergents. En matière d’art éphémère, on ne fait pas mieux : une rue où déambuler, des expos et des performances jusqu’à pas d’heure, et des lieux incongrus habillés de vêtements inattendus. Si vous avez encore faim (culturellement), Soir sera dans Hochelaga le 31 août.

Vendredi, samedi et dimanche, rue Beaubien Est. soirmtl.com

Cinq ans de « 12 août »

Pour une cinquième année, le livre québécois a sa journée dimanche avec « Le 12 août, j’achète un livre québécois ». Du Saguenay à l’Outaouais, une multitude de librairies auront pour vous des suggestions littéraires, mais aussi des activités : à Montréal, le Port de tête reçoit trois auteurs jeunesse, dont Simon Boulerice, pour un après-midi de lectures, de dessins et de jeux (de 13 h à 15 h), tandis que l’Euguélionne reçoit deux auteures pour une séance de dédicaces (de 12 h à 18 h). Si vous ne fréquentez pas déjà les librairies indépendantes du Québec, c’est le moment idéal pour vous y mettre.

Merci, les marchés

Avec l’été que l’on connaît, ce n’est pas gênant de vous proposer une virée des marchés pour le 10e anniversaire de la Semaine des marchés publics du Québec — axée cette année sur la « gratitude envers les producteurs ». Des activités spéciales auront lieu dans plusieurs villes et villages (dont Oka, Yamachiche, Scotstown, Cap-aux-Meules et Saint-Élie-de-Caxton), chose idéale pour désobéir à votre GPS sur la route de vos vacances.

Jusqu’au 19 août partout au Québec. Programmation : ampq.ca

Mots de campagne

On va dire comme Stéphanie Boulay : ce sera « CHAMPÊTRE ». On aurait envie de vous suggérer toute la programmation des Correspondance d’Eastman, ces coulisses littéraires tenues dans le charme feuillu des Cantons-de-l’Est, mais allons-y pour ceci : le café littéraire Écrire dans les journaux, où sera présent le collègue Jean-François Nadeau (samedi à 10 h 30), et les huit petits jardins d’écriture disséminés dans le village pour accueillir vos imaginations. Pour le reste : découvrez.

Jusqu’à dimanche à Eastman. Programme : lescorrespondances.ca

Pluies d’étoiles

On n’observe plus assez le ciel, tout occupés que nous sommes à regarder nos téléphones. Remerciez les perséides : pour les prochains jours, la pluie d’étoiles filantes offrira un spectacle appelant à délaisser le monde terrestre — et le temps promet d’être clair. Deux idées de sortie : à l’ASTROLab du Mont-Mégantic, les Nuits des perséides mêleront observation du ciel et activités (du 10 au 14 août, 16-35 $) ; et pour les citadins, des spécialistes du Planétarium seront réunis sur le mont Royal pour une soirée d’observation au télescope (vendredi de 20 h à 23 h, gratuit).