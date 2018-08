Patrimoine à préserver et quartiers culturels à développer à Montréal

Photo: Catherine Legault Le Devoir

L’Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 se déploiera en quatre axes dévoilés mercredi par la ministre de la Culture, Marie Montpetit, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante . Dotée d’un budget triennal de 153 millions, l’entente réserve 107 millions à la consolidation et au développement d’espaces culturels collés aux aspirations citoyennes, notamment à travers le déploiement des bibliothèques. Un montant de 41,5 millions est attribué à la préservation, à la restauration et à la mise en valeur des biens et des sites patrimoniaux déclarés de Montréal, du mont Royal et du Bois-de-Saraguay. Le gouvernement et la Ville investissent également 4,3 millions dans la culture numérique et 270 000 $ pour soutenir l’entrepreneuriat culturel. « Notre métropole contribue de façon remarquable au rayonnement et à l’effervescence de la culture québécoise. L’entente […] constitue un remarquable levier pour son développement », a dit la ministre Montpetit. Ce à quoi la mairesse a renchéri en rappelant leur volonté commune de « renforcer l’identité de Montréal à titre de grande métropole culturelle ».