Facebook aime le ComediHa! Fest-Québec

Voilà ce qu’on pourrait appeler un « J’aime » de taille : le ComediHa ! Fest-Québec annonçait hier un partenariat avec Facebook, qui retransmettra en direct le 11 août à 22 h 30 son cabaret Bang Bang Rodéo, animé par le duo de (fausses) rock stars décadentes Sèxe Illègal. L’événement, qui se déroule du 8 au 19 août, emploie dans son communiqué la rhétorique d’un « Far Web » où tout est permis et promet un spectacle « 100 % non censuré », offrant « une liberté dans les textes que la télévision traditionnelle ne permet pas. » La coanimatrice du balado 3 bières Gabrielle Caron accueillera quant à elle chaque jour dès 17 h les têtes d’affiche du festival comique au Studio interactif Facebook, installé au coeur de son site extérieur.