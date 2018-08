Sonia Bonspille Boileau tourne à Oka

Trois ans après la sortie de son premier long métrage de fiction, Le dep, Sonia Bonspille Boileau, réalisatrice d’origine mohawk de Kanesatake, a entrepris hier le tournage de Rustic Oracle (Vivaces en version française) à Oka et à Kanesatake. Campé à la fin des années 1990, ce drame tourné en anglais met en scène une fillette mohawk (Lake Delisle) qui cherche à percer le mystère de la disparition de sa grande soeur (Mckenzie Deer Robinson) à l’aide de sa mère (Carmen Moore). Outre les six actrices autochtones de la distribution, on retrouve plusieurs femmes et autochtones dans les différents départements de production suivant la volonté de Jason Brennan de Nish Media de véhiculer des valeurs d’inclusion, de diversité et de genre. Mettant aussi en vedette Kevin Parent, Rustic Oracle prendra l’affiche à l’automne 2019.