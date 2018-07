Le p.-d.g. de la chaîne américaine CBS accusé de harcèlement

New York — Le p.-d.g. de la chaîne américaine CBS, Leslie Moonves, est accusé de harcèlement sexuel par six femmes, dont les témoignages ont été publiés vendredi par le magazine The New Yorker. Des faits présumés qui se seraient déroulés sur plusieurs décennies. Parmi les six victimes présumées, quatre racontent que cet ancien acteur les aurait touchées ou embrassées de force. Trois d’entre elles ont témoigné à visage découvert. Les accusations les plus anciennes remontent au milieu des années 1980, une époque ou Leslie Moonves n’avait pas encore rejoint CBS, qu’il a intégrée en 1995. Les allégations les plus récentes datent du début des années 2000.