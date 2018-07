Spotify a 83 millions d’abonnés payants dans le monde

Photo: Jonathan Nackstrand Agence France-Presse

New York — Le service de musique en ligne Spotify comptait 83 millions d’abonnés payants fin juin contre 75 millions trois mois plus tôt, un bond qui n’a pourtant pas été synonyme de bénéfices pour la plateforme suédoise. Spotify, qui a publié jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, a attribué cette hausse à sa percée sur des marchés émergents, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, et au succès de son offre destinée aux familles, qui lui rapporte néanmoins moins que les abonnements individuels. Sur un an, Spotify a enregistré une augmentation de 40 % du nombre de ses abonnés payants.