Démission d’un homme politique piégé par Sacha Baron Cohen

Washington — Un élu de l’État de la Géorgie, dans le sud des États-Unis, a annoncé sa démission après avoir proféré des insultes racistes dans la nouvelle série télévisée satirique de l’humoriste britannique Sacha Baron Cohen. Jason Spencer, un parlementaire républicain, est la première victime politique du réalisateur de Borat, qui dénonce les peurs et les dérives de la société américaine pendant les sept épisodes de Who Is America ? (Qui est l’Amérique ?) diffusé sur le réseau Showtime. M. Spencer était sous le feu des critiques depuis la diffusion dimanche du deuxième épisode où il apparaît aux côtés de Sacha Baron Cohen, grimé en faux expert israélien de la lutte antiterroriste, qui lui apprend les gestes « essentiels » pour se sortir d’une prise d’otages.