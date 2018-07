Cineplex renouvelle son bail au Quartier Latin pour cinq ans

Photo: Jacques Grenier Le Devoir

Lundi, à Toronto, Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex, a révélé par communiqué que l’exploitant avait renouvelé pour les cinq prochaines années son bail au Quartier Latin, multiplexe de dix-sept écrans. Cineplex exploite 165 salles à travers le Canada. « Nous annoncerons des plans d’amélioration et partagerons des nouvelles sur l’expansion et l’investissement supplémentaires dans la province dans les semaines et les mois à venir », a promis M. Jacob. Rappelons qu’au printemps dernier, lors de son passage à Montréal, Nathanaël Karmitz avait annoncé que l’exploitant de salles français MK2 allait prendre la direction du cinéma Quartier Latin.