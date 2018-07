Au calendrier: Présence autochtone, pour mieux délier les voix

Le festival Présence autochtone a fait de sa 28e édition un espace protégé duquel émergeront, à partir du 26 juillet et jusqu’au 15 août, les voix des cultures premières qui « ne seront plus jamais confinées au silence », a promis son directeur artistique, André Dudemaine. Ces voix se reformuleront en plusieurs formes hybrides allant de celles d’artistes visuels (dont Sonny Assu et Nico Williams), de cinéastes (comme Kim O’Bomsawin ou Brittany LeBorgne), mais aussi de musiciens et d’artistes de la scène (parmi lesquels Don Amero, The Jerry Cans ou la pièce Ioskeha et Tawiscara : le grand Jeu de la création).