Robert Lepage accorde une première entrevue à propos de «SLĀV» et de «Kanata»

Conversation difficile

« Je ne m'attendais vraiment pas à affronter une telle colère », a avoué Robert Lepage à propos des débats entourant ses pièces Kanata et SLĀV, samedi. L'homme de théâtre a accordé à Radio-Canada une toute première entrevue dans la foulée des critiques sur le manque de diversité dans la distribution ses projets.Au micro de Stéphan Bureau, M. Lepage a d'abord pris la mesure du conflit qui persiste. « Il ne suffit plus d'éteindre les feux, c'est rendu un feu de forêt », a-t-il imagé.Sur la possibilité d'intégrer à la distribution de Kanata des comédiens issus des minorités visibles, le metteur en scène a affirmé qu'il s'agit d'un «faux débat» puisque cette intégration est impossible à quantifier. « Combien devrais-je congédier [ de mes 34 comédiens] pour remplacer par des acteurs autochtones? [...] On entend toutes sortes de théories. Il n’y en a pas de chiffres. »« Il faut que les gens aient le droit d'utiliser les histoires des autres pour parler des leurs, a-t-il ajouté Ça a toujours été ça, le théâtre. »Robert Lepage a noté l'importance que les parties impliquées dans le conflit se rencontrent en personne. « On se parle par médias interposés, et on nous prête des intentions » , a-t-il avancé, ajoutant qu'il était entendu que les médias cherchaient de « bonnes histoires » (« good stories »). Il a déploré que des usagers des réseaux sociaux « qui ne connaissent pas les tenants et aboutissants » du débat soient prêts à «commettre des gestes désespérés».Cette entrevue est diffusée après la tenue d'une rencontre à huis clos entre l'homme de théâtre, sa collègue française Ariane Mnouchkine et une trentaine de personnalités autochtones , jeudi soir, visant à entamer un « dialogue » entourant la pièce.La fin de semaine dernière, ces personnalités avaient fait paraitre une lettre critique dans les pages du Devoir, déplorant l’absence de comédiens issus de leurs nations parmi les 34 artistes à l’affiche de la pièce Kanata. Une lettre que Robert Lepage a décrite comme « cordiale » et « ferme ».Questionné sur le spectacle SLĀV, il a dit préférer ne pas « débattre » pour défendre son projet « par respect » pour ses principaux détracteurs, avant d'avoir pu les rencontrer. Une rencontre qui devrait avoir lieu à l'automne prochain, compte tenu de l'horaire chargé du metteur en scène dans l'immédiat.