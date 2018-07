Pour Jean-Louis Trintignant, «le cinéma, c’est fini»

Marseille — « Le cinéma, c’est fini », annonce après un demi-siècle de carrière l’acteur Jean-Louis Trintignant, monument du cinéma français, dans une entrevue diffusée jeudi. Le cinéaste de 87 ans, qui souffre d’un cancer de la prostate, explique avoir refusé de tourner dans un prochain film de Bruno Dumont : « C’était intéressant, mais j’ai eu peur de ne pas y arriver physiquement », relate-t-il sur le site Internet du quotidien régional Nice-Matin. « Je ne me déplace plus tout seul, j’ai toujours besoin d’avoir quelqu’un auprès de moi », ajoute l’acteur de cinéma et de théâtre, dont la dernière apparition remonte à Happy End de Michael Haneke en 2017.