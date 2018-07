«First Man» de Damien Chazelle en ouverture de la Mostra de Venise

Photo: Christopher Polk Getty Images / AFP

Rome — La 75e Mostra du cinéma à Venise s’ouvrira le 29 août avec la projection du film First Man du réalisateur Damien Chazelle, dont le précédent film, La La Land, a obtenu six Oscar en 2017, ont annoncé jeudi les organisateurs. Comme dans La La Land, qui avait lui aussi été présenté à Venise, le Canadien Ryan Gosling tient la vedette dans First Man, une oeuvre racontant plusieurs années de la vie de l’astronaute américain Neil Armstrong. « C’est un vrai privilège que de pouvoir présenter en première mondiale le nouveau film, très attendu, de Damien Chazelle », a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, cité dans un communiqué.