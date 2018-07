Les flâneurs

Il ne danse pas

Le musicien Carl-Éric Hudon a fait paraître sans tambour ni trompette un mini-album de quatre titres il y a un peu plus d’un mois. Lui qui sait plutôt y faire avec le folk expérimente ici les sonorités et les approches électroniques. Le titre donne le ton : Je ne danse pas. C’est électro mais lent, minimaliste et tristounet. Bref, les chansons se déploient à la vitesse du ventilateur qui oscille en canicule. Il livre sur le EP deux chansons originales et deux reprises de pièces d’amis, Hugo Bourcier et le groupe Moussette. Je ne danse pas existe en version numérique seulement, sur toutes les plateformes, dont Bandcamp et iTunes.