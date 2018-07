Le genre s’invite à Avignon

L’épisode du feuilleton citoyen quotidien de David Bobée Mesdames, Messieurs et le reste du monde, au Festival d’Avignon, était une carte blanche à l’auteure Virginie Despentes. Entrevue.

À Avignon, il y a les rock stars de la pensée. À l’heure où cogne un soleil sans pitié, midi pile, la détermination des spectateurs ne plie pas. Les éventails sont inopérants, les nuits courtes, mais dès le matin on attend devant les grilles. Ce n’est pas Beyoncé au Stade de France, mais Virginie Despentes au jardin Ceccano. L’an dernier, Christiane Taubira avait déjà été invitée dans ce feuilleton quotidien, gratuit, « citoyen » (en ce qu’il aborde de grands sujets de société par le biais de petites formes) que le festival organise en en confiant la programmation chaque année à un artiste différent. Cette édition, David Bobée, artiste, militant, est aux manettes et a donné carte blanche à Despentes et sa complice Béatrice Dalle. La comédienne donne le premier uppercut avec King Kong Théorie, « j’écris de chez les moches, pour les moches […] toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf ». Les jeunes gens qui la rejoignent viennent déclamer la pensée féministe politique des années 1970, solaire, puissante et blessée. Despentes finira par la bouleversante « Lettre à Teresa », de Leslie Feinberg, à son ancienne amante. Et par un café, pris au débotté avec Libé, quelques heures plus tard. Rencontre caniculaire.

Vous dites les mots de Dorothy Allison, Paul B. Preciado, Audre Lorde ou Valerie Solanas, avec de jeunes gens, quelle différence entre vos générations ?

Elles ne sont pas les mêmes jeunes filles, gouines ou butchs qu’on était il y a trente ans. Je vois des gamines à la Gay Pride, je me dis : il y en a plein qui ont annoncé qu’elles étaient lesbiennes, et les parents n’ont pas pleuré. Les plus jeunes ont grandi dans une profusion de textes et de références, alors que nous, il fallait les dénicher, ça ne circulait pas. En même temps, l’injonction à être féminine est encore plus impérative que dans les années 1980. Avec le mouvement #MeToo, cette année a été importante. Je ne peux pas prédire ce que ça donnera dans dix ans, mais je sais que c’est une révolution.

Le genre au coeur du Festival, c’était imaginable il y a dix ans ?

Impensable. On n’aurait pas eu l’impression que c’était suffisamment important. Pour la première fois, on commence à s’interroger sur la virilité. Il y a vingt ans, c’était martien. Si tu fais une analyse précise de la programmation, on n’est sûrement pas très loin de ce qu’il se passait il y a dix ans. On est toujours un sexe d’appoint, nous les femmes. Si on a un truc sur dix, on a l’impression que le quota est respecté. Les hommes parlent tellement bien des femmes, ce serait dommage de demander aux femmes de parler des hommes. Il y a encore plein de mecs, et de femmes, qui ne voient pas le problème. La question de savoir qui produit les oeuvres et dans quelles conditions n’a aucune importance pour eux. Au moment où j’ai écrit King Kong Théorie, il fallait discuter avec l’éditeur pour pouvoir écrire « féministe » sur la 4e de couverture. Ça n’intéressait personne, c’était un répulsif. Vingt ans plus tard, plus personne ne peut te dire ça. C’est Céline Sciamma qui m’a fait comprendre : les gens ont peur de cette révolution, alors qu’ils jouissent déjà de celle des Américains. Ils sont déjà dans des fictions, à travers les séries, qui sont le résultat des quotas. Personne ne se plaint quand dans Black Panther ils sont noirs. En tant que spectateurs, on est prêts. Personne ne vient dire dans American Horror Story : Jessica Lange, putain c’est con, elle est vieille. Ils ont peur d’un truc qui est déjà arrivé et qu’ils aiment.

Sur scène, vous vous adressez à qui ?

L’adresse, j’y pense quand j’écris, mais pas quand je lis. J’aime lire les textes des autres. C’est une autre façon de comprendre ce qu’est un texte politique. À quel moment tu attrapes par l’émotion, tu produis un truc dans la tête des gens, qui n’était pas là juste avant cette phrase. Le texte de Leslie Feinberg, je pleure même quand je le traduis. Ça parle tellement de l’amour perdu, qui t’a permis de survivre. Je suis une super pleureuse, j’adore les trucs mélos, donc là… En le disant, j’arrive à me tenir, mais en le traduisant, je pleure. Il est à la fois très précis : lesbienne, prolétaire, butchs dans les années 1950 aux États-Unis. Mais une fois que tu le lis, n’importe quel lascar peut comprendre de quoi tu parles. Il est universel. Quand on lit Pasolini avec Béatrice, là, c’est comme si tu mettais une grosse trempe aux gens. Valerie Solanas, pareil, c’est une écriture militante des années 1970 très offensive. Dans le cas de Pasolini, ça manque de tendresse. Mais ce sont mes racines, c’est avec ça que je me suis construite.

Vous parlez souvent de la force des communautés éphémères ? Au-delà de la famille ou de l’amour ?

Le théâtre est un super endroit de création de communautés éphémères, puissantes et cohérentes. Je ne connais pas bien, mais j’y vais souvent depuis que je connais Béatrice. J’adore cette idée de la fragilité de la convention, et qu’elle marche aussi bien : quelqu’un monte sur scène, et tout le monde est d’accord pour écouter. Je vais parler et vous allez écouter. C’est fou. À Avignon, tu montes sur un trottoir et tout le monde est d’accord pour être un public. Évidemment, j’adore Vincent Macaigne, c’est fait pour moi ! Pourtant, avant, jamais je ne serais allée voir une pièce qui dure trois heures. J’aurais eu peur de m’enfermer. J’aurais dû aller voir le Bolaño de Julien Gosselin de dix heures ! A l’époque, je m’étais dit non ; aujourd’hui, je comprends que j’aurais pu le faire.

Qu’est-ce qui vous lie à Béatrice Dalle ?

Quand elle lit King Kong Théorie, il y a quelque chose qui ne colle pas avec « J’écris de chez les moches » : elle ne peut pas venir de là. Mais dans la réclamation de « je me comporte mal », c’est à elle. On ne se ressemble pas, mais on est de la même communauté. Il y a une évidence.

Elle vient d’où votre voix, si puissante sur scène ?

Elle est très autoritaire, ce que je ne suis pas. C’est un vrai plaisir de ne pas être moi. Sur scène, j’ai une assurance que je n’ai jamais autrement, surtout pas face à plein de gens qui me regardent. Ça me fait du bien d’avoir une contenance. Ce n’est pas quelque chose que j’ai beaucoup. Parce que Virginie Despentes en représentation… Je ne sais jamais trop quoi faire. Sur scène, j’aime le son dans le micro, physiquement j’aime ça, devoir me tenir droite. Avec Béatrice, on va continuer ensemble, on aimerait le regard d’un metteur en scène.

Vincent Macaigne !

Quelqu’un de plus tranquille ! Sinon, on va se retrouver avec de la fumée, du sang, nues… En même temps dis comme ça, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée ! J’adore qu’il y ait autant de jeunes qui viennent voir ses pièces. J’aime ce plaisir que j’ai dans tout ce qu’il dénonce. Le son hyperfort, il te met en situation d’y prendre plaisir pour te faire remarquer juste après que c’est de la merde. Ça me fait réfléchir. Et j’adore les pièces où tu peux entrer et sortir. Savoir que je peux aller fumer ma clope quand je veux, parce que c’est tellement le chaos que personne ne remarquera jamais que je suis sortie.

Vous étiez déjà venue au Festival d’Avignon ?

Je connais Avignon, mon père y a habité, mais je ne suis jamais venue pendant le Festival. Je ne pensais pas que c’était aussi cool. Même les affiches partout, je trouve ça cool. Je ne vois pas un festival de cinéma avec autant de choses, aussi différentes. Honnêtement, je pensais que c’était plus « théâtreux », mais je réalise que, qui que tu sois, tu peux être content d’être là. Avec Tania, ma compagne, on s’est dit qu’on allait revenir comme spectatrices. Peut-être même pour des pièces de dix heures !