Les flâneurs

Le chant du monde

Je n’ai pas vu SLĀV, mais j’ai acheté le disque Lomax, de Betty Bonifassi, parce que la musique doit circuler pour ne pas mourir et que le blues en est un fondement. Toute blanche soit-elle, la chanteuse y interprète un blues sensible et électrifiant à partir des chants d’esclaves récoltés par la famille Lomax au début du XXe siècle. « Cet album est un hommage à la force de résilience, la dignité et la beauté des esclaves africains, déportés en Amérique à des fins de main-d’œuvre », écrit-elle. À écouter en attendant que SLĀV revienne un jour avec une distribution mieux équilibrée, réconciliante et réconciliée.