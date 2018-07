Un sursis pour le Festival des films du monde

Y aura-t-il un 42e Festival des films du monde de Montréal (FFM) à la fin d'août ? Endetté de près d’un demi-million de dollars auprès de Revenu Québec, Serge Losique doit trouver 32 000 $ d’ici le 1er août. À défaut de quoi, une injonction pourrait être prononcée pour bloquer la tenue de l’événement — qui serait exploité illégalement sur le plan fiscal depuis deux ans.

Le juge Yves Poirier de la Cour supérieure a choisi jeudi matin d’accorder un nouveau délai au président du FFM, visé par une demande d’injonction de Revenu Québec. M. Losique a maintenant près de trois semaines pour trouver les quelque 32 000 $ que Revenu Québec réclame comme « sûreté ».

Ce serait là une première étape pour que le FFM régularise son dossier auprès de Revenu Québec. Ce dernier a révoqué en novembre 2015 le certificat d’inscription du FFM à la Loi sur la taxe de vente du Québec.

Si cette inscription est obligatoire pour toute entité exerçant une activité commerciale dans la province, le FFM a quand même pu présenter deux éditions sans être inscrit. « Ils vous ont donné une chance », a indiqué le juge Poirier à M. Losique, qui se représentait lui-même.

La semaine dernière, un autre juge avait sommé M. Losique de trouver un avocat pour défendre le FFM. Ce dernier est une personne morale, et la loi prévoit que seul un avocat peut représenter ce type d’entité. Serge Losique a expliqué au juge Poirier qu’il n’a pas été capable d’en trouver un dans le délai prescrit.

Pas d’urgence

M. Losique a fait valoir que, si la demande d’injonction était accordée et appliquée, « ce serait une catastrophe pour le Québec et le festival ». Le juge lui a rappelé que, peu importe le type d’activité d’une entreprise, le respect de la loi est obligatoire.

Mais, sans réelle urgence à trancher la question dès jeudi, il a pris la cause en délibéré. Serge Losique a lui-même demandé un délai jusqu’au 1er août pour trouver l’argent demandé.

Dans sa demande, Revenu Québec allègue que le FFM lui doit 499 469 $: quelque 6000 $ en taxes perçues mais non remises, et le reste en retenues à la source perçues et non remises.

Dans ce genre de cas, Revenu Québec peut exiger le versement d’une sûreté comme condition du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription. En juin 2015, il a donc demandé un versement de 21 900 $ — qui n’a jamais été fait, selon le document de cour.

Le certificat du FFM a donc été révoqué le 9 novembre 2015. « L’avis de révocation du certificat d’inscription informait la défenderesse que cette révocation l’obligeait à cesser immédiatement l’exploitation de son entreprise et à remettre à l’huissier le certificat d’inscription », indique Revenu Québec.

Mais, « malgré la révocation de son certificat d’inscription, la défenderesse a continué et elle continue toujours d’exploiter illégalement ses activités », rappelle-t-on. En ce qui concerne l’édition 2018, « il est raisonnable de craindre que [le FMM] continue de percevoir de ses clients la taxe de vente du Québec et les retenues à la source sur le salaire de ses employés, mais en omettant de les remettre à la demanderesse », fait valoir Revenu Québec.

Le document affirme que le FFM « est à bout de ressources ». Serge Losique a pour sa part soutenu devant le juge qu’il « n’a plus rien ». Mais, peu après l’audience, il a indiqué devant les journalistes : « On peut les trouver [les 32 000 $]. Ce n’est pas une question. »

Il soutient que les revendications de Revenu Québec sont « fausses » et qu’il ne savait pas que la certification d’inscription avait été révoquée en 2015.