Houde, Alkhalidey, Bellefeuille et Levac sur Netflix dès 2019

Louis-José Houde, Adib Alkhalidey, François Bellefeuille et Katherine Levac feront partie d’une nouvelle série de Netflix présentant des spectacles d’humoristes provenant de treize régions du monde. Ils feront partie des numéros d’humoristes qui seront tournés prochainement à Montréal en vue d’une diffusion par Netflix à compter de l’an prochain. Le contingent canadien sera complété par Ivan Decker, Dave Merheje, Deanne Smith et K. Trevor Wilson. En tout, 47 humoristes de 15 pays seront mis à contribution lors de tournages réalisés à Montréal, São Paulo, Mexico, Mumbai, Berlin et Amsterdam. Des spectacles seront notamment filmés au festival Just For Laughs à Montréal du 24 au 29 juillet.