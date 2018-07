Les flâneurs

Sur les pistes des pionniers



Le temps des vacances appelle à la promenade contemplative ou sportive. Cet ouvrage qui allie l’histoire du Québec et le guide de voyage peut donner quelques idées aux randonneurs aventuriers et férus d’histoire. Nathalie Le Coz y documente des sentiers et cours d’eau empruntés par des explorateurs, découvreurs et curieux des débuts de la Nouvelle-France à nos jours et raconte leur histoire à travers des extraits d’archives en plus de proposer des trajets parallèles contemporains. Le Québec à 5 km/h : sur les sentiers et rivières des explorateurs, Nathalie Le Coz, Fides, Montréal, 2018, 176 pages.