Une des comédiennes noires se porte à la défense du spectacle

Après l’annonce de l’annulation, mercredi, du spectacle SLĀV de Robert Lepage, une des deux comédiennes noires qui était montée sur scène pour les premières représentations, défend sa présence dans la pièce.

«Je ne m’excuserai pas d’avoir été sur la scène du TNM [Théâtre du Nouveau Monde] et de faire entendre ma voix. Car tout ce que je suis y était représenté : Je suis Femme, je suis Noire, je suis Forte, je suis Haïtienne et surtout je suis Humaine. Je suis pour l’union et non la division.» a écrit Kattia Thony, sur son compte Facebook.

« J'ai estimé que c’était non seulement mon droit d'en faire partie, mais une responsabilité. Il y a une scène complète qui rend hommage à Haïti, la première nation noire à s'affranchir et comme tout Haïtien, j'en suis extrêmement fière », a-t-elle poursuivi dans son message.

La comédienne a préféré laisser passer une semaine «remplie d’émotions» avant de se prononcer à son tour sur la polémique.



Dans ses échanges avec Le Devoir, elle s’est dite être en train d'absorber le choc d'avoir été censurée.

Controverse

Le nouveau spectacle de Robert Lepage a fait beaucoup parler de lui depuis sa première montréalaise le 26 juin dernier. C’est surtout son choix artistique qui en a fait sourciller plus d’un. SLĀV ne compte que deux comédiennes noires dans une pièce inspirée de chants d’esclaves afro-américains.

Des dizaines de personnes ont manifesté devant le TNM lors de la première, pour demander l’annulation de la production, accusant Robert Lepage et Betty Bonifassi de faire de l’appropriation culturelle.



Une semaine plus tard, et après seulement trois représentations — la chanteuse Betty Bonifassi souffrant d’une blessure à la cheville — la controverse a finalement eu raison de la pièce : le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a décidé mercredi d’annuler toutes les représentations restantes.