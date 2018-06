Des employés de BAnQ en grève mardi

Les activités de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) seront « ralenties » mardi par la tenue d’une journée de grève des quelque 225 membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Ces derniers sont en attente d’une convention collective depuis le 31 mars 2015. Quelques services seront fermés mardi : deux salles de lecture (aux établissements des rues Holt et Viger à Montréal), de même que les salles de consultations des archives dans les neuf centres d’archives du réseau. Pour le reste, la direction de BAnQ parle surtout de possibles ralentissements dans les services. Les négociations, qui se déroulent en présence d’un conciliateur du ministère du Travail, reprendront le 5 juillet.