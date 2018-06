Michel Tremblay primé par l’Académie française

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Le célèbre dramaturge québécois Michel Tremblay s’est vu décerner jeudi le Grand Prix de la Francophonie 2018 par l’Académie française. Ce prix est remis chaque année depuis 1986 à une personnalité qui contribue « au maintien et à l’illustration de la langue française », et ce, « dans son pays ou à l’échelle internationale ». Le palmarès, sur lequel le nom de l’écrivain arrive en tête de liste, a été dévoilé sur le site Web de l’institution et contient un total de 66 distinctions. Le prix s’accompagne d’une bourse de 30 000 euros (un peu plus de 46 000 $CAN). Michel Tremblay est l’auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre, parmi lesquels Les Belles-soeurs et Le peintre d’aquarelles, son plus récent ouvrage.