6,5 millions pour le Théâtre de la Vieille Forge

La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, a annoncé hier soir un investissement de 6,5 millions à Village en chanson de Petite-Vallée, pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge, qui a été ravagé par un incendie en 2017. Cette aide financière permettra au diffuseur d’aménager une nouvelle salle adaptée à ses besoins et des résidences de création sur le site. Selon le ministère, « l’achat de matériel de pointe est également prévu afin que Village en chanson de Petite-Vallée puisse diversifier sa programmation et se positionner encore davantage à l’échelle nationale et internationale ». Le festival débutait hier soir, pour se poursuivre jusqu’au 7 juillet.