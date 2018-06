Les flâneurs

Chants d’un Québec lointain

On connaît l’Abénaquise Alanis Obomsawin comme cinéaste. On sait moins qu’elle a d’abord fait carrière comme chanteuse. Le disque Bush Lady, qu’elle avait enregistré en 1985, vient d’être rematricé en CD. Elle y chante en abénaquis, en anglais et en français. Son chant plonge à la fois dans les légendes abénaquises et dans leur histoire douloureuse. La chanson-titre, Bush Lady, fait référence aux femmes autochtones qui perdaient leur statut d’Indienne lorsqu’elles épousaient un Blanc. La chanson Théo raconte pour sa part comment les Anglais ont pillé et brûlé Odanak, en 1759. Une véritable pièce de collection. À conserver précieusement.