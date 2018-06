Christa Dickenson nommée à la tête de Téléfilm Canada

OTTAWA — La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a annoncé qui succédera à Carolle Brabant à la tête de Téléfilm Canada. Il s’agit de Christa Dickenson, qui travaille actuellement à Interactive Ontario, une organisation impliquée dans l’industrie des médias numériques. La prochaine directrice générale, qui est bilingue, commencera son mandat de cinq ans le 30 juillet prochain, a indiqué mardi la ministre Joly dans un communiqué. Avant de devenir présidente et chef de la direction d’Interactive Ontario, Christa Dickenson avait travailé pour Rogers, CPAC et CTV. Carolle Brabant dirigeait Téléfilm Canada depuis 2010. Dans un communiqué diffusé par l’organisme fédéral, Mme Dickenson a dit être très heureuse de sa nomination et d’avoir « très hâte » d’y intégrer les rangs.