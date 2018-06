Coup d’envoi du Festival de la chanson de Tadoussac

Photo: Michel Pinault

C’est jeudi, sur les rives de ce climatiseur naturel qu’est l’estuaire du Saint-Laurent, que s’ouvre la 35e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Pionnier de cette offre de plus en plus abondante de festivals musicaux régionaux, celui du populaire village nord-côtier espère tirer son épingle du jeu cette année en invitant les mélomanes à s’y présenter l’esprit ouvert. Oui, il y a des moments forts déjà annoncés dans les salles intimes, dont Valaire, Tire le coyote, Les Hay Babies, Klô Pelgag et Keith Kouna. Mais il y aura aussi toute une récolte de découvertes. Ne reste qu’à espérer une météo clémente pour que les spectacles en plein air puissent se déployer dans ce décor magnifique. Le Devoir y sera jusqu’à dimanche, pour rendre compte sur nos plateformes numériques de cette moisson estivale.