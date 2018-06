Décès de Joe Jackson, père de Michael Jackson

NEW YORK — Le père de vedettes de la musique américaine Joe Jackson, dont la discipline de fer a forgé le succès de ses enfants tout en leur laissant de profonds stigmates, est décédé mercredi à 89 ans. Jackson — dont l’enfant le plus célèbre, le « roi de la pop » Michael Jackson, est mort en 2009 — souffrait d’un cancer. Il avait subi plusieurs AVC. Cet ancien ouvrier de la sidérurgie en Indiana a décelé tôt le talent musical de ses enfants, donnant naissance au groupe Jackson 5, qui a connu un immense succès. Le patriarche a toutefois été accusé par ses enfants d’avoir abusé d’eux psychologiquement et physiquement. Interrogé en 2010 par l’animatrice Oprah Winfrey, Joe Jackson avait reconnu avoir physiquement discipliné ses enfants, arguant que c’était pour leur bien.