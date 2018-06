YouTube prépare une série comique avec Kirsten Dunst et George Clooney

Photo: Valery Hache Agence France-Presse

Los Angeles — La plateforme de vidéos YouTube Premium a commandé une comédie à l’humour très noir, coproduite par George Clooney et Kirsten Dunst, qui en sera également l’interprète principale, a confirmé à l’AFP une source proche du dossier. En s’alliant deux des plus grands noms d’Hollywood, la filiale de Google montre qu’elle veut jouer dans la cour des grands aux côtés des autres géants du streaming Netflix, Amazon et Hulu, en attendant l’arrivée programmée d’Apple sur ce marché des séries et productions audiovisuelles haut de gamme. La série, intitulée On Becoming a God in Central Florida, parlera du culte américain de l’entrepreneuriat. L’intrigue sera située dans les années 1990.