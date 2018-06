Les flâneurs

Remember my Name !

Le spectacle n’est pas parfait : il y a des numéros qui auraient pu passer à la trappe ; l’interprétation frise parfois le cabotinage ; les personnages sont clichés et l’intrigue est rachitique. Très tôt, on se laisse pourtant ravir par l’énergie qui se déploie dans cette mouture de Fame que propose Serge Postigo, par l’efficace scénographie de Pierre-Étienne Locas et par les chorégraphies de Steve Bolton, qui allie joyeusement street dance, ballet et flamenco. Soutenus par une distribution enjouée et talentueuse, Junbox (Tyrone Jackson) danse comme un dieu, Élisabeth Gauthier-Pelletier (Carmen Diaz) a du chien et Marie Denise Pelletier (Miss Sherman) impose le respect.